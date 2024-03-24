İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Türkiye, Kardeşliğini Bozmadığı İçin Sağlam Bir Gemi Gibi Yürüyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, " Türkiye, 85 milyonun kardeşliğini bozmadığı için, büyük bir siyasi irade ortaya koyduğu için, bütün bu çalkantılara rağmen sağlam bir gemi gibi limana doğru yürümeye devam ediyor." dedi.
Turan, Yenice'nin Kalkım beldesi meydanında yaptığı konuşmada, Kalkım'ın, Kazdağları içinde bir huzur beldesi, sayfiye alanı olduğunu, rant kavgasının yaşanacağı bir yer olmadığını dile getirerek, "Kalkım'ın, dinlenmenin, huzurun, keyfin en özel yeri olmasını istiyoruz." dedi.
Kalkım'a yerel yönetim olarak yaptıkları yatırımlara değinen Turan, 31 Mart'tan sonraki yeni dönemde Kalkım'da ustalık döneminin yaşanacağını ifade etti.
Seçime bir hafta kaldığını hatırlatan Turan, "Hiç gerilmeye, kızmaya, heyecan yapmaya gerek yok. Partiler farklı olur, anlayışlar farklı olur. Bu millet en zor zamanlarda nasıl bize sahip çıkmışsa, darbesinde, kavgasında her türlü sorunda hep 'Erdoğan' demişse, hiç endişem yok. Haftaya da çok net şekilde 'Erdoğan' diyecek tekrar, yola devam edecek tekrar. Gelin Kalkım'ın bu yürüyüşünü ve heyecanını yarım bırakmayalım." diye konuştu.
"Bu millet kendisine ağustos böceği aramıyor"
Bakan Yardımcısı Turan, dört yıl seçim olmayacağı, bunun da büyük bir hizmet dönemi olacağının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir şekilde daha düne kadar Altılı Masa'nın içinde görev alan partilerden biri başkan olsun. E arkadaş düne kadar kendi aranızda ittifakınız vardı ama herkes gördü ki sadece çıkar merkezli ilişki var, ittifak var. Seçim bitti o biçim kavgaya, her gün tartışmaya başladılar. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın kardeşliğine, arkadaşlığına, adamlığına seçimde de sonrasında da şahidiz. Omuz omuza yol yürümekten büyük keyif alıyoruz.
Türkiye'mizin etrafında önemli sorunlar var. Güney sınırımızda Suriye, Irak. O bölgede adeta devlet otoritesi yok oldu. Kuzeyde Rusya- Ukrayna Savaşı, ciddi sorunlar var ama Türkiye, 85 milyonun kardeşliğini bozmadığı için, büyük bir siyasi irade ortaya koyduğu için, bütün bu çalkantılara rağmen sağlam bir gemi gibi limana doğru yürümeye devam ediyor. Biz bu kadar ciddi işler yaparken ufak hesaplarla, rant kavgalarıyla muhatap olmak istemiyoruz. Biz, Cumhur İttifakı'mızla beraber Türkiye'nin büyümesi için yeni dönemde daha büyük daha önemli şeyler yapmak için elimizden geldiğince gayret etmeye çalışacağız. Bu arkadaşlar seçim dönemi gelir, 5 sene kaybolur. Vaat var, icraat yok. Bunu niye yapmadın? 'Unuttum'. Bu millet kendisine ağustos böceği aramıyor."
"Bir 'Vergi kaybıymış' deyip de kapatılacak konu değildir"
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine değinen Bülent Turan, "Kaynağı belli olmayan paranın adı, kara paradır. Kara paranın da cezası, ceza kanunumuzda vergi cezası değildir. Bu sadece bir 'Vergi kaybıymış' deyip de kapatılacak konu değildir. Bu görüntüleri CHP değil de bir AK Parti'li, bir MHP'li yapsaydı ne olurdu? Türkiye'de yer yerinden oynardı ama görüyorsunuz utanma yok, mahcup olma yok. O yüzden bunun en güzel cevabını haftaya bu millet yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yardımcısı Turan, 31 Mart seçimlerinden sonra Kalkım'da hayata geçirmeyi planladıklarına ilişkin bilgi vererek, seçmenden, partisinin Kalkım Belde Belediye Başkan adayı İbrahim Taşkın'a destek istedi.
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Türkiye, Kardeşliğini Bozmadığı İçin Sağlam Bir Gemi Gibi Yürüyor - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zeytinburnu mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'da yapılanların ortada olduğunu ve CHP zihniyetinin bu ülkeye hayır getirmeyeceğini söyledi. Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarını ve Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüdüğünü ve seçim öncesi hedefledikleri üye sayısını aştıklarını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erbakan, belediyenin borç batağında olduğunu ve projelerin yarım kaldığını dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. İlçe merkezindeki iş yerlerine giren Tunç, esnafla sohbet etti ve işlerinde kolaylık diledi. Ayrıca, CHP Seçim İrtibat Bürosu'ndaki vatandaşlarla da sohbet eden Tunç, tatilcilerle de Küçük Liman ve Büyük Liman'da bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek seçim vaatlerini açıkladı. Altınok, seçilmesi halinde Ankara'da 5 müze yapacağını ve bunlardan birinin 'Balkanlar, Kırım ve Çerkezlerin Gözyaşı Müzesi' olacağını belirtti. Ayrıca, trafik sorununu çözmek için metro ağlarının genişletileceğini ve alt geçit, üst geçit, köprü ve köprülü kavşaklar inşa edileceğini söyledi. Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın iddialarını da eleştirerek, belediyenin borcunun arttığını ve hizmetlerin yapılmadığını savundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bayat'a giden Ovacık grup yolunun Karayolları sorumluluğuna bu sene alınacağını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Çankırı'nın diğer yolları ve tren seferleri hakkında da bilgi verdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde belediye, TOKİ konutları bölgesinde cami yapım çalışmalarına başladı. Eski belediye araç parkı ile beraber yıkılan Sanayi Camii'nin yerine yeni cami yapımı için çalışmalara başlandı.
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