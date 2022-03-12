İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Yardımcısı İnce, Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediyenin hatıra defterini de imzalayan İnce'ye Beyazgül tarafından yöresel hediyeler verildi.

Ziyarette, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da hazır bulundu.

Bakan Yardımcısı İnce, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.