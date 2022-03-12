İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

12.03.2022 12:17

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Yardımcısı İnce, Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediyenin hatıra defterini de imzalayan İnce'ye Beyazgül tarafından yöresel hediyeler verildi.

Ziyarette, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da hazır bulundu.

Bakan Yardımcısı İnce, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

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Muhterem İnce, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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