İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Erciş'te vatandaşlarla bir araya geldi
VAN - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Erciş'te vatandaşlarla bir araya geldi.
Bir dizi programlara katılmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, ilk olarak Erciş ilçesine geldi. AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra AK Parti seçim irtibat merkezinde ziyaret ederek partililer ile bir araya gelen Karaoğlu, burada bir konuşma yaptı. Bugün tekrar Van'da olmaktan, Erciş'te olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade eden Karaloğlu, "Hepinizin o sıkıntılı döneminde 2011 depremlerinde Van valisiydik ve o sıkıntılı dönemi hep birlikte yaşadık. Bölgedeki en kıymetli varlığımız huzurdur. Onun için huzur ortamını korumanın yolu da pazar günü oy verirken yanlış yapmamaktır. Hem Erciş'te, hem Van Büyükşehirde oylarınızla sağlamış olduğumuz bu huzur ortamında inşallah devam ettirelim. Pazar akşamı benim gözüm Erciş'te olacak. Ben Rize yi takip etmeyeceğim. Van'ı takip edeceğim, Van Büyükşehir'i ve Erciş'i takip edeceğim. İnşallah da ilk tebrik edenlerden birisi de biz oluruz. Allah yolumuzu yolunuzu açık etsin. İnşallah 31 Mart gecesi yeni bir zafere kavuşmak ümidiyle hepinize sevgi saygı sunuyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.
Bakan Yardımcısı Karaloğlu, buradan İlçe Kaymakamlık binasına geçerek Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu'nu ziyaret etti. Burada kurum amirleri ile görüştükten sonra esnafla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Karaloğlu'na AK Parti Van milletvekilleri ile Van il başkanı eşlik etti.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında yaklaşan 31 Mart seçimleri hakkında konuştu.Yavuz, "Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz" dedi.
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Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.
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