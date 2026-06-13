Bakan Yardımcısı Turan: Sokakta devlet gücü dışında güç istemiyoruz - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Turan: Sokakta devlet gücü dışında güç istemiyoruz

Bakan Yardımcısı Turan: Sokakta devlet gücü dışında güç istemiyoruz
13.06.2026 16:32  Güncelleme: 16:40
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Mardin'de düzenlenen Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı'nın kapanış töreninde, "Sokağımızda devletin gücü dışında hiçbir güç istemiyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Mardin'de düzenlenen Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı'nın kapanış töreninde, "Sokağımızda devletin gücü dışında hiçbir güç istemiyoruz. Devletin varlığı dışında hiçbir yapılanmayı kabul etmiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda muhtarların kurumsal kapasitelerini artırmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve mevzuat konusundaki bilgi düzeylerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı'nın tamamlanması dolayısıyla bir otelde kapanış töreni düzenlendi.

Artuklu ilçesinde bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Turan, "Bir anlamda diplomamızı alacağız, ödüllerimizi alacağız. 700'den fazla kıymetli muhtarımızla bir aradayız. Türkiye'mizin en güzel illerinden bir tanesinde olmaktan, sizlerle olmaktan büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Muhtarlar Daire Başkanlığının çalışmalarıyla hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi'nin Türkiye'nin farklı illerinde uygulandığını belirten Turan, "Şimdi de muhtarlarımızın daha iyi iş yapması, daha iyi yönetmesi, düşünmesi ve hizmet üretmesi için büyük bir heyecanla Muhtarlar Akademisini hayata geçirdik. Türkiye'nin değişik bölgelerinde ve illerinde bu çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Mardin'in tarihi ve kültürel birikimiyle akademi için en uygun şehirlerden biri olduğunu dile getiren Turan, "Tabii bu akademi için Mardin biçilmiş kaftan, tabiri caizse. Mardin; tarihiyle, hatırasıyla, medeniyetiyle, turizmiyle bambaşka bir kenttir. Hele ki son iki yılda terörsüz Türkiye süreciyle birlikte herhangi bir terör olayının ve şehit haberinin gündem olmadığı bir şehir olarak ekstra büyüyen, gelişen ve çok daha fazla potansiyele sahip bir kenttir" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının yalnızca güvenlik alanında değil, sivil hizmetlerde de önemli görevler yürüttüğünü ifade eden Turan, terörle mücadelede tüm kurumların aynı kararlılıkla görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede muhtarlardan destek beklediklerini belirten Turan, teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber suçlar başta olmak üzere yeni tehditlerin ortaya çıktığını, güvenlik güçlerinin bu alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Konuşmasında sokak çetelerine de değinen Turan, şunları söyledi:

"Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum: Sokağımızda devletin gücü dışında hiçbir güç istemiyoruz. Devletin varlığı dışında hiçbir yapılanmayı, adı ne olursa olsun kabul etmiyoruz. Göreceksiniz, gereken her türlü adımı atıyoruz ve artırarak devam edeceğiz.

Derler ya; 'Devlet bazen bekler ama unutmaz.' Yapmasınlar, yapmayın.

Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çekmelerini istiyorum. Türkiye, çetelerle gündem olacak bir ülke değildir. Bunun gereğini yapmakta kararlıyız."

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı'nın ortak sorumluluk anlayışının ve geleceğe yönelik ortak vizyonun bir tezahürü olduğunu söyledi.

Programın muhtarların kurumsal donanımını, iletişim becerilerini ve mevzuat bilgilerini güçlendirmeyi amaçladığını belirten Akkoyun, "Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir." ifadelerini kullandı.

705 muhtarla bir araya geldiklerini aktaran Akkoyun, program kapsamında Mardin'in geleceğine ilişkin istişarelerde bulunulduğunu ve muhtarların talep ile önerilerinin ele alındığını belirtti.

Konuşmaların ardından programda muhtarlara katılım belgeleri verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Bülent Turan, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Mardin, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Turan: Sokakta devlet gücü dışında güç istemiyoruz - Son Dakika

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