İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Ahlat\'ta Selçuklu Mezarlığı\'nı ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekânları ziyaret etti. UNESCO geçici listesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Emir Bayındır Kümbeti'ni gezen Yiğitbaşı'na Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanları ziyaret etti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Muş Alparslan Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, program sonrası Ahlat ilçesini ziyaret etti. Yiğitbaşı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ve Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti. Yiğitbaşı, tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceleyerek ecdadı dualarla yad etti. Yiğitbaşı'na ziyaretlerinde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ve Ahlat Belediye Başkan Vekili Fahri Gürbüz eşlik etti.

Kaynak: İHA
Bitlis ValiliğiAhmet KarakayaKültür SanatÖzgür KayaBayındırSelçukluPolitikaGüncelBitlisKültürUnescoAhlatEmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti Yıllar sonra ortaya çıktı 18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı
Test sonucu pozitif çıkmıştı Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:27
Soruşturma tamamlandı Eski bakan Denizolgun’un sır ölümüne 3 ayrı dava
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 11:11:30. #.0.3#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei