İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Ahlat\'ta Selçuklu Mezarlığı\'nı ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanları ziyaret etti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Muş Alparslan Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, program sonrası Ahlat ilçesini ziyaret etti. Yiğitbaşı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ve Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti. Yiğitbaşı, tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceleyerek ecdadı dualarla yad etti. Yiğitbaşı'na ziyaretlerinde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ve Ahlat Belediye Başkan Vekili Fahri Gürbüz eşlik etti.