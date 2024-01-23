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İçişleri Bakanı: '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda 'sıfır can kaybı' hedefi var - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda 'sıfır can kaybı' hedefi var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın trafikte 'sıfır can kaybı' hedefiyle hazırlandığını belirterek, 'Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

İçişleri Bakanı: \'2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı\'nda \'sıfır can kaybı\' hedefi var
23.01.2024 - 17:03,  Güncelleme: 17:07
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın trafikte 'sıfır can kaybı' hedefiyle hazırlandığını belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nı, kurul üyesi bakanlıkların Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ile ilgili kurum ve kuruluşların başkan ve genel müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' trafikte sıfır can kaybı hedefiyle hazırlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, 'Güvenli Sistem Yaklaşımı' esas alınarak hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda 'sıfır can kaybı' hedefi var - Son Dakika
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