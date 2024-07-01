İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, Türk denizcisinin en büyük bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Dünyanın ilk limanlarından olan Mersin'deki Mezitli Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde günün anısına 1 kilometrekare büyüklüğünde, ülkenin deniz üzerinde açılmış en uzun bayrağının dalgalandırıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Denizcilerimizin Piri Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı denizcilik tarihimizin tüm kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun."
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