İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 22 bin 234 operasyonda 817 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 22 bin 234 operasyonda 817 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiği günden itibaren yapılan operasyonlarla ilgili bilgi vererek, toplam 22 bin 234 operasyonda 817 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin gri listeden çıkacağını ve düzenli göçmen sayısının 4 milyon 505 bin olduğunu belirtti.

14.03.2024 22:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "22 bin 234 operasyonda 817 terörist etkisiz hale getirildi"

"Ülkemizdeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 505 bin"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göreve geldiğimizden beri toplam 22 bin 234 operasyonda 817 terörist etkisiz hale getirildi. İstanbul'da 283 şehir operasyonda ise 87 terörist etkisiz hale getirilmiş" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası'nın Mart ayı toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Yerlikaya'ya Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ticaret odası üyeleri ile iş insanları eşlik etti.

"Onları yakalayıp nefeslerini kesip, diz çöktürüp adalete teslim etmekte kararlıyız"

Programda konuşan Bakan Yerlikaya göreve geldiği günden itibaren yaptığı operasyonlarla ilgili bilgi vererek, "1 Haziran - 12 Mart yani göreve geldiğimizden beri kırsalda yapılan operasyonlar, şehir operasyonları toplam 22 bin 234 operasyonda 817 terörist etkisiz hale getirildi. Tüm detaylar var. İstanbul'da 283 şehir operasyonda 87 terörist etkisiz hale getirmiş. Yurt dışına da kaçsa yerin dibine de girse, gökyüzüne ayada gitse bu milletin desteği ve duası ile bizim üzerimizde olduğu müddetçe onları yakalayıp nefeslerini kesip, diz çöktürüp adalete teslim etmekte kararlıyı" dedi.

"Gri listeden ilk biz çıkacağımızı ümit ediyoruz çünkü yapmamız gereken tüm her şeyi yaptık"

Türkiye'nin gri listeden çıkacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Gri listenin alt parametre olarak kırk maddesi var, biz geldiğimizde dördü kalmıştı, 3'ü İçişleri, 1'i Adalet Bakanlığında. Bunların tamamını bitirdik biz. Tabii bu yaptığımız, birazdan yapacağımız organize suç örgütleriyle ilgili, diğer bu finansmanla ilgili yapılanların her biri sadece bunları siz görmüyorsunuz ki tüm dünya bunu izliyor, onlar da görüyor, söylüyorlar. Bunlarla ilgili yurtdışı basınında çok enteresan kalemler yazı yazıyor ve bütün bunlar öyle olumlu bir tesir yapıyor ki nisan ayında, mayısın ilk haftalarında bu komisyon gelecek yerinde son değerlendirmesini yapacak ve haziranın ilk haftasında da gri listeden ilk biz çıkacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü yapmamız gereken tüm her şeyi yaptık. Eğer Mehmet Şimşek bakanımızın da ifade ettiği gibi 'Halen' diye bir karar alıyorlarsa bu da bizimle ilgili siyasi bir duruşla ilgilidir ki biz öyle bir şey yapacaklarına da ihtimal vermiyoruz, vermek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Gri listenin olumlu hale gelmesinin en önemli sebeplerinden birisi finansmanla ilgili uygulamamız"

Terörün finansman kaynağı olan uyuşturucuya yapılan operasyonların detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Yurtdışında suç işlemiş, 10 ay içerisinde şimdilik 377 şahıs yakalandı. Bunlarda burada suç işlediği netse önce diyoruz ki bu millet senden hakkını alacak. Kim istedi seni diyoruz? İstediği ülkeye teslim ediyoruz. Gri listenin olumlu hale gelmesinin en önemli sebeplerinden birisi finansmanla ilgili uygulamamız. Zehir tacirlerinde baronundan en büyüğüne kadar sokakta daha dün iş başlamış, fişekçi, torbacı biz buna ar cephesi diyoruz. Ar cephesi ile uğraşmak benim işim, bizim işimiz. Esrardan sentetik kenevire varana kadar toplam 114 tondur. Adet olarak sayılanlar bilançomuzda 38 milyon adet, kök olarak da 155 milyon kök. Mal varlığına karşı olan suç yüzde 20 düştü. Her 10 olaydan biz kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımızı bu kadar düşürebildik. Cinayette aydınlatma oranımız yüzde 99'un üstünde, yüzde 99 buçuk" ifadelerini kullandı.

"2 buçuk yıl sonra Vatan'daki ve en az 20'ye yakın binanın hepsi buraya gelecek"

2 buçuk yıl sonra İstanbul Emniyetinin yeni yerine taşınacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla oturduk, protokol yaptık. İhale süreci devam ediyor. 2 buçuk yıl sonra Vatan'daki ve en az 20'ye yakın binanın hepsi Hasdal'da yapılan yeni emniyet binasına gelecek. Biz Türkiye Yüzyılında, huzurun yüzyılında Türkiye'nin huzuru İstanbul'dan başlar sözümüzle bu mekanı sizlerin de şahitliğinde açmak bizlere nasip olsun. Bizim ülkemizdeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 505 bin, Suriyeli ikamet izinli, uluslararası koruma, bu da İstanbul 1 milyon 91 bin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 22 bin 234 operasyonda 817 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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