İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Cumhur İttifakı, hesabi bir ittifak değildir - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Cumhur İttifakı, hesabi bir ittifak değildir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Cumhur İttifakı, hesabi bir ittifak değildir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzin ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim İletişim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın hesabi bir ittifak olmadığını belirtti. Yerlikaya, millet, devlet, birlik beraberlik ve Türkiye için birlikteliklerinin kutlu dava yürüyüşü olduğunu vurguladı. Ayrıca, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'e ve Erzin Belediye Başkan adayı Erhan Akı'ya destek istedi.

02.03.2024 21:06
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim ittifakımız, Cumhur İttifakı'mız, hesabi bir ittifak değildir. Bizim birlikteliğimiz, bizim kutlu dava yürüyüşümüz hasbidir, millet, devlet, birlik beraberlik, Türkiye içindir." dedi.

Yerlikaya, Erzin ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim İletişim Merkezi açılışında, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Milletten aldıkları güçle, gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Yerlikaya, "Organize suç örgütü denen sözüm ona suç işlemekte güya kibirlenenlere, zehir tacirlerine, şu düzensiz göç ve buna vesile olan göçmen kaçakçısı organizatörlerine ve bütün suç türlerine karşı kahraman güvenlik birimlerimiz ve mülki idari amirlerimizle beraber canla başla çalışıyoruz. Allah'ın izniyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerlikaya, 31 Mart'taki seçimlere kısa bir süre kaldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'yi büyük ve güçlü Türkiye yapma idealiyle liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve ittifakımızla beraber emin adımlarla, inançla, kararlılıkla yürürken aslında bu yürüyüş, bu kalkınmanın başladığı yeri hiçbir zaman unutmadık. Büyük ve güçlü Türkiye, kalkınma, refahın ilk adımları yerelde başlıyor."

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'e destek isteyen Bakan Yerlikaya, Öntürk'ün seçimi kazanarak gerçek belediyecilik ruhunu vatandaşlara göstereceğine yürekten inandıklarını söyledi.

Erzin ilçesini de Cumhur İttifakı'nın Erzin Belediye Başkan adayı Erhan Akı'ya emanet ettiklerini belirten Yerlikaya, "Bizim ittifakımız, Cumhur İttifakı'mız, hesabi bir ittifak değildir. Bizim birlikteliğimiz, bizim kutlu dava yürüyüşümüz hasbidir, millet, devlet, birlik beraberlik, Türkiye içindir." dedi.

Yerlikaya, ziyaretlerde bulundu

Açılışın ardından Adana-Hatay Otoyolu'ndaki jandarma kontrol noktasını ziyaret eden Yerlikaya, jandarma personelleriyle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever'den bilgi alan Yerlikaya, ayrıca kontrol noktasındaki sürücülerle bir süre sohbet edip araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti.

Yerlikaya, Payas ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki esnafı da ziyaret etti.

Daha sonra külliyede vatandaşlarla buluşan Yerlikaya, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın davetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Payaslıların çok şanslı olduğunu belirten Yerlikaya, Payas Belediye Başkanı Altan'ın gönülden gönüle, gerçek ve sosyal belediyeciliği çok güzel yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Cumhur İttifakı, hesabi bir ittifak değildir - Son Dakika

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