İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Cumhur İttifakı, hesabi bir ittifak değildir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim ittifakımız, Cumhur İttifakı'mız, hesabi bir ittifak değildir. Bizim birlikteliğimiz, bizim kutlu dava yürüyüşümüz hasbidir, millet, devlet, birlik beraberlik, Türkiye içindir." dedi.
Yerlikaya, Erzin ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim İletişim Merkezi açılışında, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Milletten aldıkları güçle, gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Yerlikaya, "Organize suç örgütü denen sözüm ona suç işlemekte güya kibirlenenlere, zehir tacirlerine, şu düzensiz göç ve buna vesile olan göçmen kaçakçısı organizatörlerine ve bütün suç türlerine karşı kahraman güvenlik birimlerimiz ve mülki idari amirlerimizle beraber canla başla çalışıyoruz. Allah'ın izniyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Yerlikaya, 31 Mart'taki seçimlere kısa bir süre kaldığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Biz Türkiye'yi büyük ve güçlü Türkiye yapma idealiyle liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve ittifakımızla beraber emin adımlarla, inançla, kararlılıkla yürürken aslında bu yürüyüş, bu kalkınmanın başladığı yeri hiçbir zaman unutmadık. Büyük ve güçlü Türkiye, kalkınma, refahın ilk adımları yerelde başlıyor."
Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'e destek isteyen Bakan Yerlikaya, Öntürk'ün seçimi kazanarak gerçek belediyecilik ruhunu vatandaşlara göstereceğine yürekten inandıklarını söyledi.
Erzin ilçesini de Cumhur İttifakı'nın Erzin Belediye Başkan adayı Erhan Akı'ya emanet ettiklerini belirten Yerlikaya, "Bizim ittifakımız, Cumhur İttifakı'mız, hesabi bir ittifak değildir. Bizim birlikteliğimiz, bizim kutlu dava yürüyüşümüz hasbidir, millet, devlet, birlik beraberlik, Türkiye içindir." dedi.
Yerlikaya, ziyaretlerde bulundu
Açılışın ardından Adana-Hatay Otoyolu'ndaki jandarma kontrol noktasını ziyaret eden Yerlikaya, jandarma personelleriyle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever'den bilgi alan Yerlikaya, ayrıca kontrol noktasındaki sürücülerle bir süre sohbet edip araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti.
Yerlikaya, Payas ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki esnafı da ziyaret etti.
Daha sonra külliyede vatandaşlarla buluşan Yerlikaya, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın davetiyle bir araya geldiklerini söyledi.
Payaslıların çok şanslı olduğunu belirten Yerlikaya, Payas Belediye Başkanı Altan'ın gönülden gönüle, gerçek ve sosyal belediyeciliği çok güzel yaptığını kaydetti.
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Amasya'nın Suluova ilçesinde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sahip çıktıklarını ve ülkemizin yaşadığı felaketlerde destek verdiklerini belirtti. Ayrıca Filistin'e destek platformu oluşturduklarını ve İslam ülkesi yöneticilerini daha duyarlı olmaya çağırdıklarını ifade etti.
Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan Adayı Ali Atlı, Babadağ ilçe merkezinde ve Kelleci Mahallesi'nde yer alan iki ayrı seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Her iki açılışa da Babadağlılar yoğun ilgi gösterdi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Kurum, İstanbul'da büyüyen değişim dalgasını vurgulayarak, 31 Mart zaferini müjdeledi. Mitinge çok sayıda vatandaş katıldı ve Kurum, projelerini anlattı.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in problemleriyle ilgili rahatsızlık duyduğunu belirterek, 31 Mart'ta güzel şeylerin altına imza atacak belediye başkanlarının seçilmesini arzuladığını söyledi. Bakan Tekin, Aliağa'da bir özel eğitim okulunun ihale sürecini başlattıklarını da ifade etti.
Türkiye'nin dört bir yanından emekli astsubaylar, özlük hakları için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Emekli astsubaylar, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.
Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkanı adayı İsmail Hakkı Esen, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen programda projelerini anlattı. Esen, 5 yıllık görev süresinde yapılan hizmetleri ve gelecek nesiller için ürettikleri projeleri anlattı. Ayrıca, yeni projelerini de katılımcılara tanıttı.
Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu vurgulayarak, liderlerinin ve ülkenin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirtti. AK Parti Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Havza'da sanayi ve turizme öncelik vereceklerini ve millete hizmeti amaçladıklarını söyledi.
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