İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galeri Eyüpsultan\'da Hat Sergisi Açılışına Katıldı

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galeri Eyüpsultan'da 'Geçmişin izinde' isimli hat sergisinin açılışına katıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e destek isteyen Yerlikaya, Köken'in ilçeye 5 yılda 90 eser bıraktığını ve yaşamın her alanına dokunduğunu ifade etti.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından şehrin sembol yapılarından tescilli tarihi konağı restore ederek ilçeye kazandırılan Galeri Eyüpsultan binasında 'Geçmişin İzinde' isimli hat sergisi düzenlendi. Serginin açılışına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve davetliler katıldı.

Kurdele kesimi sonrası Bakan Ali Yerlikaya ve beraberindekiler sergiyi gezerek incelemelerde bulundu.

Serginin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Deniz Köken Kardeşimizin misafiriyiz. Davetimizin sahibi bu avluyu dolduranların her biride buradaki sanat ve kültürle ilgili bizi biz yapan değerlerle Osmanlı'dan ve yeni dönemden o büyüklerin izinden gidenlerin gönülleriyle nakşedilmiş levhaları oradaki manaları içselleştirmek için bir araya geldik. Davetimizin sahibine teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim 5 yıldan beri Eyyubi Ensari Hazretlerinin şefaatinden nail olanlardan eylesin. 5 yıl göz açıp kapayıncaya kadar bitti. 90 eser bıraktı. Her alanda yaşamın her alanına dokundu. Kültür, sanat, spor tacirlerimiz, esnaflarımız, altyapı, üst yapı, gençler, büyükler, bereket büyüklerdir. Anneler, hanımefendiler hepsi insanların içinde gezerken onlarla hep tevazu olduğunu gördük. Deniz Köken'in şehir emini olmasından razı mısınız? Her anınızda her zaman sizin yanınızda olan Deniz Köken'i 31 Mart akşamı sandıkların açıldığından son sandığa varıncaya kadar bu iş bitinceye kadar büyük bir şükürle belediyenin emini olmak için seçtirmeye hazır mısınız?" şeklinde konuştu.

Öte yandan, hat sanatıyla hazırlanan ve 49 eserin yer aldığı serginin Ramazan boyunca açık kalacak. - İSTANBUL