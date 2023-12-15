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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Yerlikaya, Tunahan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti ve desteklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti
15.12.2023 - 19:02,  Güncelleme: 19:04
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki Tunahan'ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik. Hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre, Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi. Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız."

Kaynak: DHA
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