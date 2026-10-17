İçişleri Bakanı Çiftçi, Batman temasları kapsamında Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kentte gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret etti. Bakan Çiftçi'yi, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve il protokolü karşıladı. Karşılamanın ardından Valiliğe geçen Bakan Çiftçi, Şeref Defterini imzaladı.

Bakan Çiftçi'nin kent merkezindeki programları devam ediyor.