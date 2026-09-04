İçişleri Bakanı Çiftçi, Bilecik Yenipazar\'da temaslarda bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik'in Yenipazar ilçesine ziyarette bulundu.

Bakan Çiftçi, Cumhuriyet Meydanı'nda, Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan ve diğer ilgililerce karşılandı.

Daha sonra Kaymakam Polat ile makamında görüşen Çiftçi, Yenipazar Belediyesini de ziyaret etti.