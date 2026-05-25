İçişleri Bakanı yeni atamaları duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanı yeni atamaları duyurdu

25.05.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD'da gerçekleştirilen yeni atamaları duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD'da gerçekleştirilen yeni atamaları duyurdu.

Bakan Çiftçi, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Göç İdaresi Başkanlığı görevine Muhammet Selami Yazıcı'nın, Başkan Yardımcılığı görevine Murat Karakaya'nın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Türköz'ün atandığını belirtti.

Ayrıca Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Balıkçılar'ın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine Levent Yazıcı'nın, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü görevine ise Elif Bağ'ın getirildiğini ifade eden Çiftçi, yeni görevlerine başlayan isimleri tebrik etti.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Kendilerini tebrik ediyor; üstlendikleri görevlerin devletimize, milletimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten kıymetli çalışma arkadaşlarımıza da emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı yeni atamaları duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

10:54
Jorge Jesus’tan büyük sürpriz Anlaşma sağlandı
Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı
10:46
Acun Ilıcalı tarihe geçti
Acun Ilıcalı tarihe geçti
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:57:48. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı yeni atamaları duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.