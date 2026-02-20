Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş\'ta esnafla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde esnaflarla bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret için Kahramanmaraş'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, il merkezindeki programların ardından Afşin ilçesine geçti. Kaymakamlık ziyaretiyle programlarına başlayan Bakan Çiftçi, ardından Afşin Belediyesi'ni ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Çiftçi, daha sonra Afşin'de çarşı esnafını ziyaret etti. Afşin'deki programlarını tamamlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha sonra Kahramanmaraş kent merkezine döndü. - KAHRAMANMARAŞ