İçişleri Bakanı'ndan Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törende fiziki saldırıya uğradı. Olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı kınadı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." - ANKARA