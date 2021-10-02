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İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

02.10.2021 13:12
İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Soylu, daha sonra Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu'nda düzenlenen İl Güvenlik Toplantısı'na iştirak etti.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konuları değerlendirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bakan yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti milletvekilleri Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, İlyas Şeker ve Emine Zeybek, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri, vali yardımcıları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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