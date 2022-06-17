İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu: (1)

17.06.2022 19:59
İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümünü kutlarken Diyarbakır'dan, jandarmadan bir mesaj daha geldiğini belirterek, "PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, orada sözde o güçten 2 teröristi, bir sığınakta hem de göğüs göğse çatışmayla etkisiz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümünü kutlarken Diyarbakır'dan, jandarmadan bir mesaj daha geldiğini belirterek, " PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, orada sözde o güçten 2 teröristi, bir sığınakta hem de göğüs göğse çatışmayla etkisiz hale arkadaşlarımız getirmişler." dedi.

Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi denizciliği milli bir ülkü olarak takip etmeye ve Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında daha da yükseğe taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Gelecek yıl Cumhuriyet'in birinci asrından ikinci asrına geçeceklerine dikkati çeken Soylu, "Biz bu nesiller olarak bunu tarihte yaşayan, tarihte gören, görecek olan nesiller olarak hem devralan hem de Cumhuriyet'in ikinci asrına devreden sorumluluğunu birlikte yaşayacağız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bugün aldığı karneler gibi, Cumhuriyet'imizin birinci asrının karnesini en güzel şekilde Cumhuriyet'in ikinci asrına taşıma sorumluluğunu yerine getireceğimize inanıyorum. Gelecek nesillere daha güçlü, daha büyük, etrafındaki coğrafyaya barış ve umut veren bir anlayışı bir vesileyle ulaştıracağız. Hakikaten karşınızda onur duyan, gurur duyan bir mesai arkadaşınız olarak bulunuyorum. Sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Biz burada 40'ncı yılımızı kutlarken Diyarbakır'dan, jandarmadan bir mesaj daha geldi. Özellikle PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, orada sözde o güçten 2 teröristi, bir sığınakta hem de göğüs göğse çatışmayla etkisiz hale arkadaşlarımız getirmişler. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları korusun."

(Sürecek)

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Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Soylu, 'Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu: (1) Bakan Soylu, 'Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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