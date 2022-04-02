İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu

02.04.2022 00:53

İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu -"Bizim ruhumuzda, bizim karakterimizde devlet var" -"Biz 21. yüzyılın başına sonuna biraz yaralı, biraz bereli ama yakta geldik" "Bugünkü Ukrayna - Rusya Savaşı'na dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum.

İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu

-"Bizim ruhumuzda, bizim karakterimizde devlet var"

-"Biz 21. yüzyılın başına sonuna biraz yaralı, biraz bereli ama yakta geldik"

"Bugünkü Ukrayna - Rusya Savaşı'na dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum. Biz ilkeli bakıyoruz"

ANKARA - ANKARA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu
İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu
İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu

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Savaş Muhabirliği, Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu - Son Dakika


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