İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgesinde konuştu! İsim vermeden Şahan Gökbakar'a yüklendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele 2'nci gününde... Havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale yeniden başladı.

BAKAN SOYLU, İSİM VERMEDEN ŞAHAN'A YÜKLENDİ

Bölgede birtakım incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye her meselesini yönetebilecek kudrete sahip olduğunu ifade eden Bakan Soylu, isim vermeden sosyal medyadan yangınla ilgili paylaşımlarıyla gündem olan Şahan Gökbakar'a da yüklendi.

"NE YAPMAK İSTEDİKLERİNİ BİLMİYORUM"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Sele gideriz yanlış bilgilerle vatandaşımızı yanıltmaya, meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meseleden nasıl bir karmaşıklık ve kaos oluşturabilirim düşüncesinde anlayışla karşı karşıyayız. Helikopter uçarken helikopterin altında 'burada helikopter yok, hava aracı yok' diye beyanlarda bulunanların ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR NE DEMİŞTİ?

Marmaris'te çıkan orman yangını sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, şu satırlara yer vermişti: "Bakın henüz hava aydınlık iken bu halde yanan bir yangın... Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o adar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık! Kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar?"