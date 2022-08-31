Bakan Süleyman Soylu cevap verdi: Thodex vurguncusu Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye getirilecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta düzenlenen 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet' konulu toplantıya katıldı. Soylu, kadına yönelik şiddete ilişkin katılımcıların önerilerini dinledi. Bakan yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"NİSAN AYINDA INTERPOL ÜZERİNDEN KIRMIZI BÜLTENİ ÇIKARDIK"

Bakan Soylu, kripto para borsası dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürecine ilişkin, "Dün sabah itibarıyla, Arnavutluk İçişleri Bakanı ile iletişim içerisinde birlikte takip ettiğimiz ve yakalanması için de hep beraber gayret gösterdiğimiz bu kişi yakalandı. İade süreci var. Dün Sayın Adalet Bakanımız ile bunu değerlendirdik. Biz nisan ayında İnterpol üzerinden kırmızı bülteni çıkardık. Arnavutluk'a da bunu gönderdik. Sonuç olarak dün itibarıyla orada yakalandı. Ardından hemen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adalet Bakanlığı ile temas kurdu, EGM yardımcımız ve İnterpol Başkanımız ile Arnavutluk Büyükelçimiz ile bunu sağladık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu izah ettik.'' dedi.

"İADE SÜRECİ, ARNAVUTLUK'TAKİ MAHKEMEYE BAĞLI"

Soylu konuşmasının devamında, ''İki arkadaşımız oradalar. Arnavutluk'un EGM'si ile dosyalar ve iade süreci için temas kurdular. İade süreci biraz sürer. Mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. Çok böyle iadelerimiz oldu. Süreç, oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz. Bugüne kadar Arnavutluk makamları çok yardım eden tavır sergilediler. Kendilerine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



