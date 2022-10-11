Bakan Soylu, hanelere kayıtlı yabancılar bulunduğu iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup "canım benim" dedi, soruyu yanıtlamadan uzaklaştı - Son Dakika
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Bakan Soylu, hanelere kayıtlı yabancılar bulunduğu iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup "canım benim" dedi, soruyu yanıtlamadan uzaklaştı

11.10.2022 08:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Onursal Adıgüzel'in TBMM'de gündeme getirdiği, vatandaşların bilgileri dışında hanelerine yabancıların kaydedildiğini iddiasını soran muhabirin çenesini okşayarak "Canım benim" dedi. Soylu'nun, yöneltilen soruya cevap vermeden uzaklaşması dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen 'yabancıları' Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"YABANCILARIN EVLERİNE KAYDEDİLMİŞ OLDUĞUNA DAİR ŞİKAYETLER GELİYOR"

Adıgüzel, verdiği soru önergesine ilişkin, "Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri "Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi'nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

SOYLU MUHABİRİN ÇENESİNİ OKŞAYIP "CANIM BENİM" DEDİ

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde bir muhabir, Adıgüzel'in gündeme getirdiği konu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istedi. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak "canım benim" dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.

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Son Dakika Politika Bakan Soylu, hanelere kayıtlı yabancılar bulunduğu iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup 'canım benim' dedi, soruyu yanıtlamadan uzaklaştı - Son Dakika


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