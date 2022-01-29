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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması

29.01.2022 13:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu anda Dereli'de göğüslerini kabartacak bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu anda Dereli'de göğüslerini kabartacak bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Soylu, Dereli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Dereli- Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları" açılış programında, 20 Ağustos 2020'de Dereli, Doğankent ve bir çok ilçede sel afeti yaşandığını belirtti. Söz konusu afetin yaşandığı tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hemen sel bölgesine geldiklerini anımsatan Soylu, "Hakikaten burada vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmış olduğu, büyük bir felaket, büyük bir afet. Her zaman devletine sadık olan, her zaman kendisine verileni en üst anlayışla yerine getiren milletimize, devletin yanında olma zamanıydı. Vergi veren, askere giden, zor günde devletiyle beraber olan millet için artık devletin bu zor gününde yaraları sarma zamanıydı." dedi.

Soylu, ellerinden geldiği güçlerinin yettiği kadar Dereli başta olmak üzere, Doğankent ve tüm ilçelerde ilgili tüm kurumların ekiplerinin büyük bir mücadele, iş birliği içerisinde çalıştığının altını çizdi.

Selde hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileyen Soylu, "O zor günleri hep birlikte el birliğiyle atlatmış olduk. Şunu ifade edeyim, Dereli'de çocukların, yeni doğacak çocukların ve gençlerin rahat ve huzur içerisinde büyükleriyle birlikte yaşayabileceği yeni bir Dereli oluşabileceğini o gün hep birlikte ifade etmiştik. Belki o gün 'Bize zor günümüz diye böyle söylüyor.' diyenler oldu. Belki inansalar bile gerçekleşebileceğinden ümitleri azdı." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, proje kapsamında inşa edilen köprüler, yollar, iş yerleri ve diğer yapılar hakkında da bilgi vererek "Şu anda Dereli'de hepimizin göğsünü kabartacak bir tablo ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Allah razı olsun, ortaya çıkan bu tablo bizim yüz akımızdır, bunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Soylu, çalışmalarda emeği geçen herkese de teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı, Doğankent, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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