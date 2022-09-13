Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konularının değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, İtalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile telefonda görüştü - Son Dakika

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