İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile telefonda görüştü

13.09.2022 20:32
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konularının değerlendirildiği bildirildi.

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MÜSİAD: 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi' ülke ekonomisine katkı sağlayacak MÜSİAD: 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi' ülke ekonomisine katkı sağlayacak Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile telefonda görüştü - Son Dakika
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