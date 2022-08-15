Bakanı Soylu'nun avukatından açıklama: Müvekkilimin ticari faaliyeti yok

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını açıkladı.

Avukat Kızılca, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin köşe yazısında müvekkili ile ilgili algı oluşturmaya yönelik ve kişilik haklarını hedef alan ifadelerin yer aldığını kaydetti. Bu nedenle açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu belirten Kızılca, "Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" dedi.