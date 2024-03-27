İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gönen\'de Uyuşturucu İle Mücadele Çağrısı Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gönen ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele konusunda 85 milyonun takım ruhu ile çalışması gerektiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gönen'de esnaf ziyareti yaptı. Kendisine gösterilen ilgiden memnun olan Bakan Yerlikaya, kendisi ile tokalaşmak için gelenlerle tek tek selamlaştı. Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde konuşan Bakan Yerlikaya, "Burada Aydemir kardeşimizle beraberiz. Balıkesir için, Ülkemiz için çalışıyoruz. Göreve başladığımız 4 Haziran 2023'den bu yana ilk günkü heyecanımızla ifade ettiğimiz bir söz ile yola çıkıyoruz. İçişleri Bakanlığı, 85 milyon milletimizin, hepimizin huzur ve güvenliği için var. Türkiye'nin huzuru diyoruz. Kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda Türkiye'nin güvenliği ve huzuru için gayret gösteriyoruz. Bakın, 40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, son çırpınışlarını görüyorsunuz. Hain bölücü terör örgütü ile uğraşıyoruz. Sınırın içinde dışında ayrımı yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak diyor. Sınırın içinde biz, sınırın dışında pençe harekatları ile Savunma Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız nokta atışlar ile elini kaldıran varsa adalete teslim ediyoruz. Organize Suç Örgütleri, sizlere suç işlemek için kibirleniyorlarsa, hiç kusura bakmasın. Onu, bulunduğu yerde diz çöktürüp adalete teslim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Şehir eşkıyalığı yapan bir kişi bırakmayacaksın dedi. Zehir tacirleri, gençlerimizi, yarınlarımızı kim karartmaya çalışıyorsa, baronundan sokak satıcısına kadar adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.
Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim oğlum, benim kızım yapmaz demeyin. Cep telefonunun içinde her yerde var. Devlet ve millet biz daha güçlüyüz. Duyduğunuzu, gördüğünüzü 112'yi biliyoruz dimi.. Açın not aldırın. Öyle bir yazılım sistemi ile hareket ediyoruz ki, hangi mahallede hangi sokakta, hangi köşede, bunlar bizim hız yapmamızı, yani savcının karşısına götürme hızımızı arttırıyor. Ondan dolayı bunu istiyorum. Bunlarla mücadelede 85 milyon takım ruhu ile çalışmamız lazım. Sonunda da ben değil biz yapmış oluruz" dedi.
Konuşmasının sonunda Bakan Yerlikaya, Gönen Belediye Başkan Adayı Aydemir Gümüş'e vatandaşlardan destek istedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gönen'de Uyuşturucu İle Mücadele Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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