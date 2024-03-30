İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Hain terör örgütü son çırpınışlarını yaşıyor"
AĞRI - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birtakım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ağrı'da jandarma ve emniyet teşkilatıyla iftarda buluştu.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet teşkilatıyla iftarda bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Ağrı'nın terörden arındırıldığına vurgu yapan Bakan Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilene kadar da durmayacaklarını dile getirdi.
İftar programında yaptığı konuşmada başta terör olmak üzere tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceklerini dile getiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
"Kıymetli arkadaşlar 10 aydan beri İçişleri Bakanınız olarak birlikte çalışıyoruz. Pek çok iftar sevincini beraber yaşadık. Her gittiğim yerde şunu söylüyorum, bizim bakanlığımız terörle mücadelede başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere her biriyle mücadelede gerçekten çok büyük bir gayret gösteriyor. Kahramanca mücadele ediyor, azimle, karanlıkla mücadele ediyor ve onların hiçbirine nefes aldırmamak için gerçekten bakanlığımız sizlerle birlikte büyük bir başarı gösteriyor. Artık hain bölücü terör örgütünün son çırpınışları olduğunu her gittiğimiz yerde ifade ediyoruz. Bunu vatandaşlarımızda büyük bir memnuniyetle bunu ifade ediyorlar. Burada 2010-2012 yıllarında ben görev yaptım Ağrı Valisi olarak. Bu coğrafyadan geçtim. Şu anda bu coğrafyamızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzda, Allah'a hamdolsun ki İçişleri Bakanlığımız, Savunma Bakanlığımız ve istihbarat teşkilatımızın sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir koordinasyon ve büyük bir uyum içerisinde bir tek kapalı yaylamız ve meramızın olmadığını sizlerde çok iyi biliyorsunuz. Kapalı bir köy yolumuz yok. Her yer açık ve her köyün şükürler olsun ki ışığı yanıyor. Bunu devletimizin, milletimizin kararlı ve teröre lanet okuması ve hiçbir şekilde teröre yüz vermemesi ve kahraman güvenlik güçlerimizin ve Mehmetçiğimizin de mücadelesiyle şükürler olsun bu noktaya geldik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar da durmak yok diyor. Bu kararlılık bizim sadece ülke içerisinde değil aynı zamanda sınırlarımızın ötesinde de mücadeleye etmeye devlet olarak, hükümet olarak kararlı olduğumuzu da gösteriyoruz. Allah'ın izniyle de durmadan yola devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz Türkiye'nin huzuru. Başta terörle mücadele olmak üzere organize suç örgütleri, zehir tacirleri düzensiz, göçle mücadele, asayiş ve tüm bu suçları takip ediyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, bakanlık olarak vazifelerinin seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi olduğunu söyledi. Yerlikaya, terörle mücadelenin yanı sıra teröristle de mücadele ettiklerini ve bölgenin birçok alanda büyük bir aşama kaydettiğini dile getirdi.
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