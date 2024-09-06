Bakan Yerlikaya'dan Eygi'ye Tepki

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Batı Şeria'nın Nablus kentinde işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Eli kanlı İsrail ve hükümeti, yaptıkları katliamların, aldıkları canların hesabını tarih ve insanlık önünde ödeyecektir."