İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik İstanbul'da ziyaretlerine devam eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti. Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, esnafları dinledi, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Bakan Yerlikaya ile fotoğraf çektirdi. Bakan Yerlikaya çocuklara da oyuncak hediye etti. Bakan Yerlikaya, bir esnaf dükkanını ziyarette bulunduğu basın mensuplarına lokum ikram etti. Ziyaretlerini Mısır Çarşısında sona erdiren Bakan Yerlikaya, AK Parti seçim standına gezdi.

05.03.2024 18:48  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısını ziyaret etti

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik İstanbul'da ziyaretlerine devam eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, esnafları dinledi, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Bakan Yerlikaya ile fotoğraf çektirdi. Bakan Yerlikaya çocuklara da oyuncak hediye etti. Bakan Yerlikaya, bir esnaf dükkanını ziyarette bulunduğu basın mensuplarına lokum ikram etti. Ziyaretlerini Mısır Çarşısında sona erdiren Bakan Yerlikaya, AK Parti seçim standına gezdi.

Kaynak: İHA

Mehmet Ergün Turan, İçişleri Bakanı, Mısır Çarşısı, AK Parti, İstanbul, Mısır, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce'de Aile Sağlığı ve 112 Komuta Merkezlerinin Temeli Atıldı
    19:45 Düzce'de Aile Sağlığı ve 112 Komuta Merkezlerinin Temeli Atıldı

    Düzce'de Nusrettin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve Gölyaka ilçesindeki 112 Komuta Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bölgenin yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Vali Selçuk Aslan ise merkezin modern ve dünya standartlarında bir yapı olduğunu vurgulayarak, açılışın bayramdan sonra yapılmasını umduklarını ifade etti.


19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 19:43:22. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement