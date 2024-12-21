İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilerin Geri Dönüşü Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilerin Geri Dönüşü Artıyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilerin Geri Dönüşü Artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2023 itibarıyla 124 bin 325 Suriyelinin gönüllü olarak vatanlarına döndüğünü açıkladı. Türkiye'nin barış ve kardeşlik anlayışıyla hareket ettiğini belirten Bakan, Suriye'deki gelişmelerle geri dönüşlerin arttığını vurguladı.

21.12.2024 17:12  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. 2024 yılında gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bindi. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır" dedi.

AK Parti Selçuklu Teşkilatı 8'inci Olağan Kongresi'ne katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, Suriye'de yönetimin değişmesiyle ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sayısının arttığını belirterek, "Herkes gördü, Türkiye'nin büyüklüğünün sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını. Türkiye, barışın ve kardeşliğin teminatıdır. Türkiye, adaletin ve merhametin timsalidir. Tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk. Zulümden kaçanlara kucak açtık. Dün de bugün de ensar-muhacir kardeşliği anlayışıyla hareket ediyoruz. Savaşların, yıkımların ve zulümlerin pençesinden kaçan kardeşlerimize kucak açmak, tarihimizin, medeniyetimizin gereğiydi. Şimdi vatanlarına dönmek isteyen Suriyelilere yardımcı olmak da kardeşliğimizin gereğidir. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra 'Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler' artmaya başladı" dedi.

'TEMEL KILAVUZUMUZ; İNSAN HAKLARI VE HÜRRİYETLER'

Bakan Yerlikaya, "Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. 2024 yılında gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bindi. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır. Göç yönetiminde temel kılavuzumuz; insan hakları ve hürriyetlerdir. Medeniyet değerlerimize bağlı kalıyor, kamu düzenini ve güvenliğini her daim ön planda tutuyoruz. Huzurun anahtarı, asayişten geçer. Önleyicilik gücümüzü ne kadar artırırsak, olay sayılarını o kadar azaltırız. İşte biz de buna odaklandık; suçta önleyiciliğe. Personel sayımızı artırdık, araç sayılarımızı artırdık. Böylece gece ve gündüz ekip sayılarımız arttı. ve sonuçta bu yılın ilk 11 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısını 28 bin 446 azalttık. Aydınlatma oranımızı yüzde 98'e çıkardık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, -

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilerin Geri Dönüşü Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suriyelilerin Geri Dönüşü Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.