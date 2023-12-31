 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Yeni yılı karşılayacağımız bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler aldık' - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Yeni yılı karşılayacağımız bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler aldık'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl akşamı için tüm illerde valilerin koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev başında olacağını söyledi. Mardin'e gelen Bakan Yerlikaya, Mardin'de bir dizi temaslarda bulunduklarını ve terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Yeni yılı karşılayacağımız bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler aldık\'
31.12.2023 - 21:03,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yeni yılı karşılayacağımız bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler aldık"

MARDİN - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl akşamı için tüm illerde valilerin koordinasyonunda gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev başında olacağını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Dündar, AK Parti Mardin milletvekilleri Muhammed Adak ve Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ile Mardin Valiliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada Mardin'de bir dizi temaslarda bulunduklarını aktaran Bakan Yerlikaya, Nusaybin ilçesindeki Dibek Jandarma Üs Bölgesi'ne de ziyarette bulunduklarını söyledi. Mardin'in son yıllarda turizm açısından büyük bir mesafe aldığını kaydeden Yerlikaya, "Yılın son gününde bile ülkemizin dört bir köşesinden gelen misafirlerimizin gezmesine tanık olduk. Mardin son yıllarda turizmle ilgili çok büyük bir mesafe aldı" dedi.

"Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum" diyen Bakan Yerlikaya, "Yeni yılı karşılayacağımız bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler aldık. İçişleri Bakanlığı olarak jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimizle beraber illerimizde valilerimizin koordinasyonu ile beraber büyük bir hassasiyet ve titizlikle hiçbir suç işlenmemesi için, olan suçları da süratle aydınlatıp adalete teslim edilmesi için çalışacağız. Bu gece uyumak yok. Biz evimizde yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, İçişleri ailesi olarak güvenlik güçlerimizin her biri sizlerin huzuru, esenliği ve güvenliği için iş başında olacak. 2024 yılında da ülkemizin ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Mardin'de vatandaşlarımızın bize göstermiş oldukları destek ve dualar için teşekkür ediyorum. 2024 yılının sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğim günden beri terör örgütleri ile göz açtırmadan mücadelemize devam ediyoruz. Mardin'de son bir ayda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün biri yeşil, biri gri olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, bu azim ve kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Jandarma, Suç, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Yeni yılı karşılayacağımız bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler aldık' - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:15:03. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Yeni yılı karşılayacağımız bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler aldık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement