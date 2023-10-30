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Zehir tacirlerine Narkogüç darbesi! 12 ilde 158 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika

Zehir tacirlerine Narkogüç darbesi! 12 ilde 158 şüpheli şahıs yakalandı

Son Güncelleme: 30.10.2023 09:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 158 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 158 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDECEĞİZ

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 158 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarmamız 12 ilimizde Narkogüç Operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3'üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

  • Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 ton 68 kilogram esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk ele geçirildi, 16 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 100 kilogram skunk, 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
  • Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 7.5 kilogram esrar ele geçirildi, 49 zehir taciri yakalandı.
  • Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 500 gram bonzai ele geçirildi, 28 zehir taciri yakalandı.
  • Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
  • Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor.
  • İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
  • Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
  • Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 102,5 kilogram skunk, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı.
  • Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 385 gram kokain, 400 gram (0,4 kg) metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.
  • Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.
  • Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 zehir tacirine adli kontrol verildi.

"KAHRAMAN POLİSİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

12 ilde zehir tacirlerine Narkogüç darbesi! 158 şüpheli şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zehir tacirlerine Narkogüç darbesi! 12 ilde 158 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehir tacirlerine Narkogüç darbesi! 12 ilde 158 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
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