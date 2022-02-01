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İçişleri Bakanlığı: "İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir"

01.02.2022 00:16
İçişleri Bakanlığı: "İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir"

İçişleri Bakanlığı İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "31 Ocak 2022 tarihinde saat 11.20'de İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu düzensiz göçmenler ada üzerinden kurtarılmış ve düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğunun öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Düzensiz göçmenlerle yapılan ayrıntılı mülakatta; 31 Ocak 2022 tarihinde Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkanları ile karaya çıktığı, 1 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğu beyan edilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan Arama Kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

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İçişleri Bakanlığı, Arama Kurtarma, Çeşme, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı: 'İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" - Son Dakika
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