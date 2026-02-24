İçişleri Bakanlığı\'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle İçişleri Bakanı geçtiğimiz hafta değişti. Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın yerine bakanlık koltuğuna oturdu. Çiftçi'nin ardından İçişleri'ne 3 yeni bakan yardımcısı da atandı.

GÖZLER EMNİYET'TEKİ OLASI ATAMALARDA

Bakanlıktaki değişimin ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Teşkilatın tepe kadrosunda gerçekleşecek olası değişiklikler merak konusu oldu.

"FETÖ, EMNİYETTEKİ HUZURSUZLUK ORTAMINI MANİPÜLE EDİYOR"

FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin, Emniyet içindeki huzursuzluk ortamını manipüle ettiği, bunun da ciddi rahatsızlık uyandırdığı iddia ediliyor. Özellikle sosyal medyada bazı kişilerin yaptığı yayınların Emniyet'te tartışmalara neden olduğu konuşuluyor.

KURUM İÇİNDEN ATAMA BEKLENTİSİ

Emniyet'in üst yönetimine kurum dışından yapılan atamaların, teşkilatın işleyişine uymadığı, kurum içindeki yenilenmeyi zorlaştırdığı görüşü hakimken, kulislere yansıyan bilgilere göre yeni dönemde kurum içinden bir ismin tercih edileceği konuşulmaya başlandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu

MAHMUT ÇORUMLU'NUN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun ismi ön plana çıkıyor. Çorumlu'nun KOM Başkanlığı döneminde FETÖ ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarıyla bilindiği, deneyimi sayesinde Emniyet'te olumlu yenilenmeye katkı sağlayacağı ifade ediliyor.