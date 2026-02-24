İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında

24.02.2026 00:19  Güncelleme: 00:49
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve başlaması ve 3 yeni bakan yardımcısının atanmasının ardından gözler Emniyet'in tepe yönetimindeki olası değişiklere çevrildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Emniyet'in üst yönetimine kurum dışından yapılan atamaların teşkilatın kendi iç dinamikleriyle uyuşmadığı, bu nedenle yeni dönemde kurum içinden birisinin tercih edileceği konuşuluyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun ismi ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle İçişleri Bakanı geçtiğimiz hafta değişti. Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın yerine bakanlık koltuğuna oturdu. Çiftçi'nin ardından İçişleri'ne 3 yeni bakan yardımcısı da atandı.

GÖZLER EMNİYET'TEKİ OLASI ATAMALARDA

Bakanlıktaki değişimin ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Teşkilatın tepe kadrosunda gerçekleşecek olası değişiklikler merak konusu oldu.

"FETÖ, EMNİYETTEKİ HUZURSUZLUK ORTAMINI MANİPÜLE EDİYOR"

FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin, Emniyet içindeki huzursuzluk ortamını manipüle ettiği, bunun da ciddi rahatsızlık uyandırdığı iddia ediliyor. Özellikle sosyal medyada bazı kişilerin yaptığı yayınların Emniyet'te tartışmalara neden olduğu konuşuluyor.

KURUM İÇİNDEN ATAMA BEKLENTİSİ

Emniyet'in üst yönetimine kurum dışından yapılan atamaların, teşkilatın işleyişine uymadığı, kurum içindeki yenilenmeyi zorlaştırdığı görüşü hakimken, kulislere yansıyan bilgilere göre yeni dönemde kurum içinden bir ismin tercih edileceği konuşulmaya başlandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu

MAHMUT ÇORUMLU'NUN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun ismi ön plana çıkıyor. Çorumlu'nun KOM Başkanlığı döneminde FETÖ ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarıyla bilindiği, deneyimi sayesinde Emniyet'te olumlu yenilenmeye katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 4z4qwpvv2j 4z4qwpvv2j:
    emniyette hiç ismi gündem olmayan bir sürü 1 sınıf emniyet müdürü var birazda onları atama yapın torpil yapmayın 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
