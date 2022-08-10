İçişleri Bakanlığı tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun bir gazeteye verdiği röportajda "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurumu'nun elinde de yok" ifadeleri üzerine yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanlığı tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajda 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek... - Son Dakika

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