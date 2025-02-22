İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da - Son Dakika
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Politika

İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da

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AK Parti'de 8. Olağan Kongre öncesi MKYK şekillenmeye başladı. Partinin en önemli birimleri arasında yer alan MKYK'ya şarkıcı Sinan Akçıl ile eski futbolcu Mesut Özil'in de girdiği iddia edildi.

22.02.2025 23:06  Güncelleme: 23:31
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AK Parti'de bugün gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre öncesi nefesler tutuldu. Partinin ana kadrolarında değişimin yaşanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, kulis bilgileri de gelmeye başladı.

SİNAN AKÇIL, AK PARTİ MKYK'DA

Kongreye saatler kala AK Parti MKYK'sına da son şekli verdi. Listeye çok konuşulacak isimler girdi. Kulislerdeki bilgilere göre ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, AK Parti MKYK'ya girdi.

İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da

BİR DİĞER SÜRPRİZ DE MESUT ÖZİL

Listedeki bir diğer sürpriz isim ise dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil oldu. Mesut Özil'in de MKYK listesine girdiği öne sürüldü. Listeye giren isimlerin tek tek aranarak haber verildiği belirtildi.

İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK\'da

Sinan Akçıl, Mesut Özil, AK Parti, Politika, Magazin, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Casper:
    2'side Yalaka 298 86 Yanıtla
    abdullah kara:
    milletin hizmetkarı,son yüz yılın en büyük siyasetçisi Erdoğan’ın yanında olmak yalakalık,terör örgütlerinin dostu muhalefeti desteklemek yalakalık olmuyor öylemi? siz neyin kafasındasınız nasıl insanlarsanız.. 4 21
    Hamza Mustafa polat:
    Ne alaka ak mali Erdal besikcioglu chpden belediye başkanı olunca yalaka olmuyor bunlar oluyor oe 7 8
    AKHİSARLI:
    al birini vur birine. şahsım olarak yıllarca chp'nin terör destekçileriyle işbirliğini kınarken, bugün terörden patentli ahmet türk ,sağlık durumu sebebiyle Reis tarafından af edildi. şehitlerimizin kanını akıtanı af etti. Ve bu sözde sağlık durumu bozuk zat, birden iyileşiyo ve yine belediye başkanı olabiliyo. terörist patentli birine devletimizce, halkımızdan alınan paralarla aylık veriliyo. yetmiyo tabi birde belediye bütçesine devletçe gönderilen paraları yönetmesi sağlanıyo. istediği her kanun teklifini yasalaştıran akp, neden terör patentlilerin devletimiz kurumlarını yönetmesine müsade eder? birdahaki seçimde iktidara gelemiyeceğini bilen akp, iktidara tutunmak için terörist destekçisi itham ettiği dem'in oylarının mı peşinde ? biline ki yıllarca akp'ye destek verdim. al birini vur ötekine.. 0 0
  • Murat ÇAMUR:
    sevimsizler. 278 78 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    katki ne olacak sifir,ornek kenan sofuoglu 251 32 Yanıtla
  • 16bjk Özgür:
    Alman milli takımından akp mkyk ya nereden nereye 203 50 Yanıtla
  • cihangir polat:
    Behsat C vardı belediye başkanı oldu bir partiden. Ya bu ikilemi anlamıyorum. Bir tarafta olunca yalaka, diğer tarafta olunca niye vatansever oluyor. Neyse... 59 43 Yanıtla
  • ayd121212:
    Böyle olmaz, böyle olmamalı,kim? neden? niçin? listeye girdiklerini açıklamalı!! 1 tanede Halkın içinden seçinde şaşırtın bizi. Bu partide karar vericiler iyice CHP ye çevirdi Ak partiyi dibe gidiyoruz haberleri yok. Şaşırırda pazarda, markette, otobüste,metroda dolaşanlardan seçersiniz aman sakın seçmeyin!!! Seçerseniz halktan birilerini seçmiş olursunuz!!! 92 3 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    Hadise yokmu 70 14 Yanıtla
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