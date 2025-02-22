AK Parti'de bugün gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre öncesi nefesler tutuldu. Partinin ana kadrolarında değişimin yaşanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, kulis bilgileri de gelmeye başladı.
Kongreye saatler kala AK Parti MKYK'sına da son şekli verdi. Listeye çok konuşulacak isimler girdi. Kulislerdeki bilgilere göre ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, AK Parti MKYK'ya girdi.
Listedeki bir diğer sürpriz isim ise dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil oldu. Mesut Özil'in de MKYK listesine girdiği öne sürüldü. Listeye giren isimlerin tek tek aranarak haber verildiği belirtildi.
Son Dakika › Politika › İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da - Son Dakika
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