İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK\'da

2'side Yalaka

milletin hizmetkarı,son yüz yılın en büyük siyasetçisi Erdoğan’ın yanında olmak yalakalık,terör örgütlerinin dostu muhalefeti desteklemek yalakalık olmuyor öylemi? siz neyin kafasındasınız nasıl insanlarsanız..

AKHİSARLI:

al birini vur birine. şahsım olarak yıllarca chp'nin terör destekçileriyle işbirliğini kınarken, bugün terörden patentli ahmet türk ,sağlık durumu sebebiyle Reis tarafından af edildi. şehitlerimizin kanını akıtanı af etti. Ve bu sözde sağlık durumu bozuk zat, birden iyileşiyo ve yine belediye başkanı olabiliyo. terörist patentli birine devletimizce, halkımızdan alınan paralarla aylık veriliyo. yetmiyo tabi birde belediye bütçesine devletçe gönderilen paraları yönetmesi sağlanıyo. istediği her kanun teklifini yasalaştıran akp, neden terör patentlilerin devletimiz kurumlarını yönetmesine müsade eder? birdahaki seçimde iktidara gelemiyeceğini bilen akp, iktidara tutunmak için terörist destekçisi itham ettiği dem'in oylarının mı peşinde ? biline ki yıllarca akp'ye destek verdim. al birini vur ötekine..