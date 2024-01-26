İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Oto Galericiler Sitesi esnafıyla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Oto Galericiler Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Hatipoğlu, Eskişehir Oto Galericiler Sitesi'ndeki altyapı ve üstyapı sorunlarının AK Parti belediyeciliğinde çözüleceğini belirtti.

"Eskişehir'de son yıllarda yapılması gereken altyapı düzenlemeleri ne yazık ki yapılmadı." diyen Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Görüyoruz ki Eskişehir Oto Galericiler Sitesi'nde yağmur yağdığında her taraf su oluyor. Burada çok önemli altyapı problemimiz var. Bunun yanında otomobil satıcıları için bir kapalı pazar ihtiyacı olmasına rağmen kapalı pazar alanınız da yok. Diğer illerde olan birçok hizmetin Eskişehir'de olmadığını biliyoruz ve yaşadığınız sıkıntıların farkındayız. İnşallah seçildikten sonra altyapı ve kapalı pazar alanı problemlerinizi çözeceğiz. Bu konular bizim projelerimizin içerisindedir. AK Parti belediyeciliğinde esnafın problemlerini dikkate alacağız ve onları gözeteceğiz. Bizim hizmet anlayışımızda esnafa danışmadan 'böyle yaptım böyle olacak' anlayışı yok."