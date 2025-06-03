İdris Şahin'den 10. Yargı Paketi Eleştirisi

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırma iddiasıyla kamuoyuna sunulan bu teklif, kapsamı ve içeriği itibarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Genel Kurul'da 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı Seçimi'nin yapılacağını, daha sonra da "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini hatırlattı.

10. Yargı Paketi ile ilgili kamuoyunda beklenti yaratıldığını, ancak bu beklentilerin söz konusu kanun teklifinde karşılanamadığını belirten Şahin, vatandaşların taleplerini karşılamayan teklife Meclis Genel Kurulu'nda karşı duracaklarını dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Şahin, şunları kaydetti:

"Cezasızlık algısını ortadan kaldırma iddiasıyla kamuoyuna sunulan bu teklif, kapsamı ve içeriği itibarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Mahpuslar adil yargılandıklarına inanmamakta, dışarıdaki milyonlarca yakını ise Meclis'ten çıkacak her düzenlemeye umutla ama kaygıyla bakmaktadır. İnfaz düzenlemeleri, af beklentileri siyasi kazanç hesaplarıyla oynanacak başlıklar asla olmamalı. Eğer bir düzenleme yapıyorsanız infaz sisteminde el birliğiyle, hepimizin desteklediği bir düzenleme olması gerekir. Bu düzenlemenin ana koşulu cezada adalet, infazda da eşitlik olmalıdır."