31 Mart 2024 yerel seçiminde Iğdır Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Ülkü Öcal ile DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Nuri Güneş arasında geçen yarışı resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Nuri Güneş kazandı.
Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği 31 Mart 2024 yerel seçimleri dün itibari ile yapıldı. Iğdır'da dün sabah 07.00'da sandıklara giden vatandaşlar saat 16.00'ya kadar oylarını kullandılar. Saat 16.00 itibari ile sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine geçildi. Yapılan sayımlar sonucunda DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Nuri Güneş, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 46,70 civarında bir oy alırken Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Ülkü Öcal yüzde 42,23 oranında oy aldı. DEM Parti'liler dün gece seçim sonrası şehrin farklı yerlerinde eğlence gösterileri düzenlediler. Iğdır'da Merkez ilçeyi Dem Parti kazanırken Tuzluca ilçesini CHP, Karakoyunlu ilçesini MHP, Aralık ilçesini de AKP aldı. Aralık ilçesinde Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında geçen yarışta AKP sadece 16 oy farkla kazanırken AKP'li adaya karşı YRP'nin geçersiz oylar için itiraz edeceği öğrenildi. - IĞDIR
Son Dakika › Politika › Iğdır Belediye Başkanlığı Seçimini DEM Parti Adayı Mehmet Nuri Güneş Kazandı - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
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