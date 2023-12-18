Iğdır\'da Hava Kirliliği Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da yaşanan hava kirliliğinin sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürdü.

Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Iğdır'ın son 4-5 yıldır Avrupa'nın en kirli kenti olduğunu ifade ederek, kanser, KOAH, astım ve üst solunum yolu hastalıklarının havanın kirliliğinden kaynaklı olarak yoğunlaştığını söyledi.

Ulusal hava indeksi değerlerine göre Iğdır'ın, sarı renkle belirtildiğine işaret eden Hun, "Bu durum Iğdır'ın sürekli havasının kirli olduğunu göstermektedir. Özellikle akşam saatlerinde bu değer en üst değerlere kadar çıkabilmektedir. Kanser ve birçok sağlık sorunlarına neden olan partikül madde yoğunluğu normal değerlerin 5-6 katına kadar çıkabilmektedir." diye konuştu.

Yılmaz Hun, Iğdır'da havanın kirli olmasının nedenlerinden birinin de iki yıldır bitmeyen yol çalışmaları olduğunu savunarak, "Yeni imar planı, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarından kaynaklı olarak Iğdır, çöp, çamur ve toz bulutuyla kaplanmış durumdadır. Bu durum Iğdır halklarının günlük yaşamını çekilmez hale getirmektedir." dedi.

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