IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti

IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen\'i ziyaret etti

IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Kapı, Başdeğirmen'e Isparta'ya yapmış olduğu yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Başdeğirmen ise STK'larla beraber çalışmanın belediyelere güç verdiğini belirtti ve IGSİAD'ın Isparta'ya yatırımlar gelmesiyle ilgili çalışmalarını destekledi.

08.05.2024 14:30  Güncelleme: 14:44
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Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Başkanı Kubilay Kapı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı, "Isparta'ya bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün yatırımlardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahseden ve STK'larla beraber çalışmanın belediyelere her zaman güç verdiğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. IGSİAD'ın projeler üreterek Isparta'ya yatırımlar gelmesiyle ilgili çalışmalar içinde olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Isparta'mız bambaşka bir il. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız bundan bahsediyor. Biz evdeki çocuğumuzun büyüdüğünü görmeyiz ancak dışarıdan birisi geldiği zaman onun ne kadar büyüdüğünü söyler. Biz de Isparta'mızı öyle görüyoruz. İçinde yaşadığımız sürece Isparta'nın gelişmesini çok fazla fark edemiyoruz. Dışarıdan gelenler Isparta'mızın çok mükemmel bir şehir olduğunu söylüyor. Bunu daha ileriye nasıl götürebiliriz? Belediyecilikte biz fikirlere açık olmazsak şehrimize katkı sağlayamayız. Isparta'da oturduğumuz, Isparta dışına çıkmadığımız sürece Isparta'ya hizmet edemeyiz. Şehrimizi sanayi, girişimcilik anlamında çok daha iyi yerlere getireceğiz. Sizlerle her zaman istişare halindeyiz. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Bu birlik beraberliğin devam etmesinin şehrimize fayda getireceği inancındayım. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederim" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti - Son Dakika
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