İİT Batı Şeria için Olağanüstü Toplantı Düzenliyor

23.02.2026 07:19
İİT, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini tartışmak üzere olağanüstü toplantı yapacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve ilhak adımlarını görüşmek üzere 26 Şubat Perşembe günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Teşkilatın Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, toplantının Filistin Devleti'nin talebi üzerine gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki hukuka aykırı yerleşim ve ilhak kararlarının ele alınacağı, Filistin topraklarının hukuki, siyasi ve demografik yapısını değiştirmeyi ve iki devletli çözümü baltalamayı hedefleyen uygulamalara karşı izlenecek yolun değerlendirileceği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca İsrail makamlarının, işgal altındaki topraklar üzerinde "sözde egemenlik" tesis etmeye yönelik planlarının bir parçası olan Batı Şeria'da bazı arazilerin "devlet arazisi" olarak tescil edilmesine yönelik son kararının da masaya yatırılacağı ifade edildi.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Son Dakika

