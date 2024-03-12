IKBY'de Türkmenler ve Hristiyanlar Seçimleri Boykot Edecek

Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal kararının ardından Türkmenler ve Hristiyanlar, IKBY'de haziran ayında yapılacak olan genel seçimleri boykot etme kararı aldı.

Irak Federal Mahkemesi'nin, 21 Şubat'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal kararına yönelik tepkiler büyüyor. Türkmenler ve Hristiyanlar, IKBY'de haziran ayında yapılacak olan genel seçimleri boykot etme kararı aldı.

Türkmen siyasi partileri temsilcisi Karhi Altıparmak, yaptığı açıklamada, kotanın kaldırılması anayasayı ve bileşenlerin haklarını güvence altına alan 49. maddeyi ihlal etmekte olduğunu belirterek, "Mahkemenin kararı IKBY'de demokrasi ilkelerini zayıflatacaktır" dedi.

BM Irak Misyonu, Irak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, Meclis Başkanlığını ve IKBY Başkanlığını müdahale etmeye çağıran Altıparmak, IKBY parlamentosundaki kotanın iadesine kadar Türkmen siyasi partilerinin seçimleri boykot etmeye kararı aldığın belirtti.

"Bölgede 30 yılı aşkın süredir hüküm süren anayasa, hukuk ve siyasi normların açık bir ihlali"

Hıristiyan siyasi partileri tarafından dün yapılan açıklamada ise, Federal Mahkeme'nin aldığı kararlarının, insan hakları ile azınlıkların, dini ve ulusal unsurların haklarına ciddi bir ihlali olarak değerlendirilmiş, "Bir arada yaşamayı temelden vuran utanç verici bir adım ve bölgede 30 yılı aşkın süredir hüküm süren anayasa, hukuk ve siyasi normların açık bir ihlali" denilmişti. - ERBİL