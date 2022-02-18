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İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"! - Son Dakika

İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!

18.02.2022 13:40

Dün akşam Tarkan yeni şarkısı "Geççek"i yayınlayan Tarkan, sosyal medyayı salladı. Özellikle sosyal medyada şarkının iktidara yönelik bir eleştiri olduğu yorumları yapıldı. Kimileri şarkıyı ve klibi severken, kimileri hiç beğenmedi. AK Partili Alpay Özalan "Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar" derken MHP'li Metin Özkan ise "Geççek şarkısını Tarkan'a HDP 'sufle' verdi" sözlerine yer verdi.

Tarkan'ın ' 'Geççek'' şarkısı gündem yarattı. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleriyle dikkat çeken şarkının iktidara bir eleştiri olduğu iddiaları yer aldı. Özellikle sosyal medyada gelen yorumlarda, klipteki sahnelerin de bir gönderme içerdiği iddia edildi. Muhalefet söz konusu şarkıya övgüyle yaklaşırken, AK Parti ve MHP cephesinden de ''Geççek'' şarkısıyla ilgili ilk yorumlar geldi.

AK PARTİLİ ÖZALAN: TROLLEŞMİŞ BİR ŞARKICIYLA AVUNUYORLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kişisel Twitter hesabı üzerinden hem muhalefete hem Tarkan'a yüklendi. Özalan, "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." paylaşımında bulundu.

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı ortalığı karıştırdı! AK Parti ve MHP cephesinden art arda tepkiler

TARKAN'IN GEÇÇEK ŞARKISINA BİR TEPKİ DE MHP'DEN

MHP'li Metin Özkan TV100'de katıldığı programda, "Geççek şarkısını Tarkan'a HDP 'sufle' verdi" dedi. Metin Özkan devamında, "Tarkan 'Yakalarsam muck muck' sözlerini de hatırlar" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika İktidar vekilleri 'Geççek'i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan 'trol'! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"! - Son Dakika
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