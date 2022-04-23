İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek - Son Dakika
Üye Girişi

İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek

23.04.2022 10:14
İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek

2023'te yapılması planlanan seçimler için kolları sıvayan AK Parti, yıl sonuna doğru ekonomide atağa geçerek asgari ücret, toplu sözleşme, 3600 ek gösterge ve EYT'de yapacağı atılımlarla son dönemece "bahar havası" içinde girmeye hazırlanıyor.

Yavaş yavaş seçim havasına girmeye başladığımız bugünlerde siyasi partiler de 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için stratejiler geliştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ortak bir ağızdan yaptıkları açıklamada, asgari ücrete olası bir ara dönem zammının yapılmayacağını, 3600 ek göstergenin ise yıl sonuna bırakıldığını kamuoyuna duyurdular.

Tüm bu hesaplamalar, AK Parti'nin gelecek yılın ilk yarısında ekonomide atağa geçeceği yönünde yorumlanmaya başladı. Bakan Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesine zam için kapıyı kapatırken, kulislerde bu zammın gelecek yıla yansıtılacağı da dilden dile dolaşıyor.

ASGARİ ÜCRETE YAZ ZAMMI GÜNDEMDEN DÜŞÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz mart ayının son dönemlerinde Bakan Bilgin'in, "Asgari ücrete zam yapılmayacak." sözlerinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, görüşülür. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz." diyerek zam için olumlu mesajlar vermişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde hükümet kanadından yapılan açıklamada asgari ücrete yılın ikinci yarısında bir düzenleme yapılmasından vazgeçildiği duyuruldu. İktidarın bunu bir strateji olarak belirlediği ve aralık ayındaki görüşmelerde asgari ücrete yüksek bir zam yaparak seçimlere o havayla girilmesinin planladığı da kulislerde konuşulan bir başka detay.

MEMUR VE EMEKLİLERE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI MASADA

Asgari ücretin yanı sıra gelecek yılın ilk yarısında memur ve memur emeklisine yüzde 8 toplu sözleşme zammı verilecek. Ayrıca bu yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı da yine ocak ayında yansıtılacak. Böylece maaşlarda önemli oranda artış yapılacak. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iktidarın "ocak ayında yeni bir ek zammı gündeme getirebileceği" de belirtiliyor.

3600 EK GÖSTERGE YIL SONUNA KALDIĞI TAKDİRDE SONUÇLARI 2023'TE ALINACAK

3600 ek gösterge ile sözleşmelilere kadro konusundaki çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması toplu sözleşmenin bir gereği. Ancak iktidar son günlerde 3600 ek gösterge düzenlemesinin yılın sonunda yapılacağını dile getiriyor. Ayrıca sözleşmelilere kadro konusunun da 3600 ek gösterge sonrasında yaşama geçirileceği açıklandı. İki konu da bu yılın sonuna kalırsa bu uygulamaların sonuçları da 2023'te alınmaya başlanacak.

ENFLASYON YIL SONUNDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇEBİLİR

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yıllardır düzenleme yapılmasını bekliyor. Sendika kulislerinde "EYT düzenlemesinin seçim öncesinde gündeme geleceği" konusunda genel bir beklenti var. Yüzde 60'ın üzerinde olan resmi enflasyonun yıl boyunca devam edeceği öngörülüyor. Ancak yıl sonundan itibaren enflasyonda bir düşüş bekleniyor. "Baz etkisinin" katkısıyla yıl sonundan itibaren enflasyonun düşeceği ekonomistler tarafından da dile getiriliyor. Kulislerde, iktidarın tüm bu gelişmelerin ardından ekonomide oluşacak "bahar havasıyla" birlikte seçime gideceği değerlendiriliyor.

YORUMLAR
500
AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında 'hizmet damgalı pasaport' soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında 'hizmet damgalı pasaport' soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi CHP'li İlgezdi'den 23 Nisan'da 'Çocuk Evlilik' Tepkisi: 'Bebeği Elinden Alınıp Başına Duvak Takılan Çocukların Hesabını Biz Soracağız' CHP'li İlgezdi'den 23 Nisan'da 'Çocuk Evlilik' Tepkisi: 'Bebeği Elinden Alınıp Başına Duvak Takılan Çocukların Hesabını Biz Soracağız'

Asgari Ücret, Seçim anketi, AK Parti, EYT, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek - Son Dakika


Son Dakika
10:14 İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
10:06 Hadise merakları giderdi: Hamile değilim
10:02 Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı! Esila'nın ilk kararı: Güne şiirle başlanacak
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:22 Bağdat Caddesi'nde kaza yolcular araçta sıkıştı, sürücüler birbirini suçladı
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement