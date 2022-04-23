İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek - Son Dakika

Yavaş yavaş seçim havasına girmeye başladığımız bugünlerde siyasi partiler de 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için stratejiler geliştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ortak bir ağızdan yaptıkları açıklamada, asgari ücrete olası bir ara dönem zammının yapılmayacağını, 3600 ek göstergenin ise yıl sonuna bırakıldığını kamuoyuna duyurdular.

Tüm bu hesaplamalar, AK Parti'nin gelecek yılın ilk yarısında ekonomide atağa geçeceği yönünde yorumlanmaya başladı. Bakan Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesine zam için kapıyı kapatırken, kulislerde bu zammın gelecek yıla yansıtılacağı da dilden dile dolaşıyor.

ASGARİ ÜCRETE YAZ ZAMMI GÜNDEMDEN DÜŞÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz mart ayının son dönemlerinde Bakan Bilgin'in, "Asgari ücrete zam yapılmayacak." sözlerinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, görüşülür. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz." diyerek zam için olumlu mesajlar vermişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde hükümet kanadından yapılan açıklamada asgari ücrete yılın ikinci yarısında bir düzenleme yapılmasından vazgeçildiği duyuruldu. İktidarın bunu bir strateji olarak belirlediği ve aralık ayındaki görüşmelerde asgari ücrete yüksek bir zam yaparak seçimlere o havayla girilmesinin planladığı da kulislerde konuşulan bir başka detay.

MEMUR VE EMEKLİLERE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI MASADA

Asgari ücretin yanı sıra gelecek yılın ilk yarısında memur ve memur emeklisine yüzde 8 toplu sözleşme zammı verilecek. Ayrıca bu yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı da yine ocak ayında yansıtılacak. Böylece maaşlarda önemli oranda artış yapılacak. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iktidarın "ocak ayında yeni bir ek zammı gündeme getirebileceği" de belirtiliyor.

3600 EK GÖSTERGE YIL SONUNA KALDIĞI TAKDİRDE SONUÇLARI 2023'TE ALINACAK

3600 ek gösterge ile sözleşmelilere kadro konusundaki çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması toplu sözleşmenin bir gereği. Ancak iktidar son günlerde 3600 ek gösterge düzenlemesinin yılın sonunda yapılacağını dile getiriyor. Ayrıca sözleşmelilere kadro konusunun da 3600 ek gösterge sonrasında yaşama geçirileceği açıklandı. İki konu da bu yılın sonuna kalırsa bu uygulamaların sonuçları da 2023'te alınmaya başlanacak.

ENFLASYON YIL SONUNDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇEBİLİR

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yıllardır düzenleme yapılmasını bekliyor. Sendika kulislerinde "EYT düzenlemesinin seçim öncesinde gündeme geleceği" konusunda genel bir beklenti var. Yüzde 60'ın üzerinde olan resmi enflasyonun yıl boyunca devam edeceği öngörülüyor. Ancak yıl sonundan itibaren enflasyonda bir düşüş bekleniyor. "Baz etkisinin" katkısıyla yıl sonundan itibaren enflasyonun düşeceği ekonomistler tarafından da dile getiriliyor. Kulislerde, iktidarın tüm bu gelişmelerin ardından ekonomide oluşacak "bahar havasıyla" birlikte seçime gideceği değerlendiriliyor.