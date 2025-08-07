İl Başkanı Bakan, TOKİ konutlarını inceledi

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Çavuşoğlu ve Şehitfevzi Mahallelerinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceledi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çavuşoğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını yerinde inceledi. Teslim süreci devam eden konutlara ilişkin bilgi alan İl Başkanı Bakan, teslim edilen konutlarında Yıldırım ailesini ziyaret etti. İl Başkanı Bakan, ardından Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'nin de katılımıyla, il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Şehitfevzi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Şantiye alanında yetkililerden bilgi alan İl Başkanı Bakan, mahallelerin dönüşüm süreci hakkındaki değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

"Bu kadar kısa sürede bu denli büyük projelerin hayata geçirilmesi, güçlü bir iradenin ve kararlılığın eseridir"

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, "Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tuttu, yaparım dediği şeyi yaptı. Şu an bu bölgede konutlarımızın teslimleri yapılıyor ve birçok aile yerleşmiş durumda. Biz de bir ailemizi ziyaret ettik. Devletimizin sağladığı imkanlarla kısa sürede sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarına bizzat şahit olduk. Çavuşoğlu da Şehitfevzi de artık geçmişin izlerini değil, geleceğin umutlarını taşıyan mahalleler haline geldi. Bölgeyi geçmiş haliyle kıyasladığımızda artık bambaşka mahalleler olduklarını çok net görüyoruz. Caddeleriyle, sokaklarıyla, sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı inşa edilmiş. Cenab-ı Hak, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Malatya valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yuvalarına kavuşan hemşerilerimize de Allah bir ömür boyu sağlıkla, huzurla oturmayı nasip etsin. Şu anda Çavuşoğlu ve Bentbaşı bölgelerinde toplam 404 konut yapıldı. Bunlardan 274'ü teslim edilmiş ve ailelerimiz bu konutlara yerleşmiş durumda. Yani teslim oranı yaklaşık yüzde 70. Diğer konutlar da tamamlanmış ve teslimata hazır. İnşallah çok yakında onlar da hak sahiplerine ulaştırılacak. Sadece bu bölgede değil, yakın zamanda önemli bir konut teslimat süreci yürütülecek. Yılın sonuna kadar da 100 bin civarında konut ve iş yeri teslim edilecek. Bu kadar kısa sürede bu denli büyük projelerin hayata geçirilmesi, güçlü bir iradenin ve kararlılığın eseridir" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Bakan'ın konuk olduğu Yıldırım ailesi ise kısa sürede ev sahibi olmanın memnuniyetini dile getirdi. Baba Cahit Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evimize kavuştuk, çok mutluyuz. Evleri çok beğendik. Çok kısa sürede ev sahibi olduk, hiç beklemiyorduk. Allah devletimizden razı olsun" dedi. - MALATYA