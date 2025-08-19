İlçe başkanının patates şovu pahalıya patlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İlçe başkanının patates şovu pahalıya patlayacak

Haberin Videosunu İzleyin
İlçe başkanının patates şovu pahalıya patlayacak
19.08.2025 15:55  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İlçe başkanının patates şovu pahalıya patlayacak
Haber Videosu

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan'ın köy meydanına çuvallarla patates dökerek yaptığı protesto sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Patateslerin zayi edildiği belirlenirken, Erdoğan'a 1,4 ile 17 milyon TL arasında para cezası kesilmesi gündemde. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise tarım ürünlerinin siyasi şovlara malzeme edilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan'ın köy meydanına çuvallar dolusu patates dökerek yaptığı protesto, kendisine ağır bir fatura çıkarabilir. Ticaret Bakanlığı, Hal kanununa muhalefet ve yönetmeliklere aykırı hareket gerekçesiyle Erdoğan'a 1,4 ile 17 milyon lira arasında para cezası kesmeye hazırlanıyor.

PATATESLERİ MEYDANA DÖKTÜ

Geçtiğimiz günlerde Kazankaya köy meydanında hükümetin tarım politikalarını protesto eden Erdoğan, çuvallarla getirdiği patatesleri yere dökmüştü. Patatesleri daha sonra toplayıp pazara götürdüğü ya da halka ücretsiz dağıttığı iddia edilse de incelemelerde ürünlerin dökülerek zayi edildiği tespit edildi.

BAKAN YARDIMCISINDAN SERT TEPKİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın piyasayı manipüle etmeye yönelik olduğunu savundu. Gürcan, "Vatandaşa bedava ürün dağıtımı; ürünleri yerlere dökerek değil, düzenli ve saygılı yöntemlerle yapılır. Dökülen ürünlerin vatandaşlarca toplanmadığı da açıktır" ifadelerini kullandı.

Gürcan ayrıca, tarım ürünlerinin bu şekilde israf edilmesine, karaborsacılığa ve vatandaşın uygun fiyatlarla gıdaya ulaşmasının engellenmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

MİLYONLUK CEZA GÜNDEMDE

Ticaret Bakanlığı, olayla ilgili başlattığı inceleme kapsamında, CHP'li Sadık Erdoğan'a 1,4 milyon TL'den 17 milyon TL'ye kadar para cezası verilmesi için hazırlık yapıyor.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Aydıncık, Politika, Politika, Güncel, Yozgat, Güncel, Yerel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika İlçe başkanının patates şovu pahalıya patlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Demekki kim yapıyormus bu isleri 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:36:55. #7.13#
SON DAKİKA: İlçe başkanının patates şovu pahalıya patlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.