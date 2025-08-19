İlçe başkanının patates şovu pahalıya patlayacak

Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan'ın köy meydanına çuvallar dolusu patates dökerek yaptığı protesto, kendisine ağır bir fatura çıkarabilir. Ticaret Bakanlığı, Hal kanununa muhalefet ve yönetmeliklere aykırı hareket gerekçesiyle Erdoğan'a 1,4 ile 17 milyon lira arasında para cezası kesmeye hazırlanıyor.

PATATESLERİ MEYDANA DÖKTÜ

Geçtiğimiz günlerde Kazankaya köy meydanında hükümetin tarım politikalarını protesto eden Erdoğan, çuvallarla getirdiği patatesleri yere dökmüştü. Patatesleri daha sonra toplayıp pazara götürdüğü ya da halka ücretsiz dağıttığı iddia edilse de incelemelerde ürünlerin dökülerek zayi edildiği tespit edildi.

BAKAN YARDIMCISINDAN SERT TEPKİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın piyasayı manipüle etmeye yönelik olduğunu savundu. Gürcan, "Vatandaşa bedava ürün dağıtımı; ürünleri yerlere dökerek değil, düzenli ve saygılı yöntemlerle yapılır. Dökülen ürünlerin vatandaşlarca toplanmadığı da açıktır" ifadelerini kullandı.

Gürcan ayrıca, tarım ürünlerinin bu şekilde israf edilmesine, karaborsacılığa ve vatandaşın uygun fiyatlarla gıdaya ulaşmasının engellenmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

MİLYONLUK CEZA GÜNDEMDE

Ticaret Bakanlığı, olayla ilgili başlattığı inceleme kapsamında, CHP'li Sadık Erdoğan'a 1,4 milyon TL'den 17 milyon TL'ye kadar para cezası verilmesi için hazırlık yapıyor.