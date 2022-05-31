İlçe belediye başkanları bir araya geldi - Son Dakika
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İlçe belediye başkanları bir araya geldi

31.05.2022 16:47
İlçe belediye başkanları bir araya geldi

Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıda ilçe belediye başkanları bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıda ilçe belediye başkanları bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; asfalt çalışmaları, yol, hayvan içme suyu sıvatı ve sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Genel Sekreter Mehmet Fatih Çeliker başkanlığında yapılan toplantıya, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile büyükşehir belediyesinin ilgili daire başkanları katıldı.

Toplantı, sorunların çözümü noktasında karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - VAN

İlçe belediye başkanları bir araya geldi
İlçe belediye başkanları bir araya geldi
İlçe belediye başkanları bir araya geldi
İlçe belediye başkanları bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Mehmet Fatih, Salih Akman, Tuşba, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İlçe belediye başkanları bir araya geldi - Son Dakika


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