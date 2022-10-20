İlçe Belediye Başkanlarıyla istişare etti - Son Dakika
Üye Girişi

İlçe Belediye Başkanlarıyla istişare etti

20.10.2022 12:09
İlçe Belediye Başkanlarıyla istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de Tekman, Olur ve Şenkaya Belediye başkanlarıyla bir araya geldi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Başkent'te bulunan Erzurum Muhtarlarını ağırladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de Tekman, Olur ve Şenkaya Belediye başkanlarıyla bir araya geldi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Başkent'te bulunan Erzurum Muhtarlarını ağırladı.

'Hepsi Nitelik Abidesi

Milletvekili Aydemir, "Muhtarlar Günü" münasebetiyle Ankara'da bulunan Erzurum'un her ilçesinden çok değerli Muhtarlarımızla TBMM'de birlikte olduk. Ayrım gayrım yok. Hepsi nitelik abidesi, hepsi vatan millet sevdalısı. Onlarla iftihar ediyoruz. ' paylaşımında bulundu.

Aydemir Başkanlarla Buluştu

Milletvekili Aydemir TBMM'deki Çalışma Ofisinde Şankaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ı ağırlayarak yerel hizmetler, 2023 öngörüleri ve ilçelerin sosyoekonomik performansları odağında istişarelerde bulundu.

'Başkanlarımızla gurur duyuyoruz'

Milletvekili Aydemir, 'TBMM'de ziyaretimize gelen Tekman, Olur ve Şenkaya ilçelerimizin çok değerli Belediye Başkanları, Mustafa Ergin, Sıddık Demircan ve Yavuz Bedir kardeşlerimle yerel hizmetlere dönük sohbet ettik. Başkanlarımızın gayretlerine, hizmetlerine yürekten teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun. ' dedi.

Tekman Balı Markalaşıyor

Ziyaret sonrasında Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ilçedeki arıcılığa ve üretilen nitelikli bala dikkat çekmek için bakan ve milletvekillerine bal ikram etti. Milletvekili Aydemir, Tekman Balı'nın markalaşması kaydında girişimde bulunan Başkan Ergin'i tebrik ederek, "Tekman ilçemiz eşsizdir ve her yönüyle güzeldir. İlçe ekonomisinde arıcılık kaydında başlatılan markalaşma sürecinin destekçisiyiz. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kaymakam'dan pansiyon öğrencilerine pizzalı sürpriz Kaymakam'dan pansiyon öğrencilerine pizzalı sürpriz Son dakika haberleri | Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberleri | Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Milletvekili, Hisarcık, Erzurum, Tekman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İlçe Belediye Başkanlarıyla istişare etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:27:50. #1.11#
SON DAKİKA: İlçe Belediye Başkanlarıyla istişare etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement