İletişim Başkanı Altun'dan Medyaya Suriye Uyarısı - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan Medyaya Suriye Uyarısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medyanın Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken resmi açıklamalara dayalı ve dezenformasyondan uzak bir yayın politikası benimsemesi gerektiğini vurguladı.

04.12.2024 16:08
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, medyanın Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yanlış yönlendirmelerden ve gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınan bir yayın politikası benimseyeceğine inandıklarını açıkladı.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de devam eden çatışmalar ve askeri durumun, hükümetler kadar kamuoyu tarafından da yakından takip edildiğini belirterek, "Kamuoyunun bu yakın ilgisinin doğal bir sonucu olarak medyamız da vuku bulan meseleleri gündemin üst sıralarında değerlendirmekte, sahadan bilgilerle habercilik vazifesini yerine getirmeye, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır. Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, başta sahadaki medya mensuplarının görevlerini daha rahat şartlarda yapmaları ve kamuoyunu etkin bir biçimde bilgilendirebilmeleri için büyük gayret gösteriyor, ilgili tüm kurumlarla koordinasyonu sağlayarak mümkün olan tüm tedbirleri alıyoruz. Tüm bunları yaparken Suriye meselesinin medyada işlenişiyle alakalı hem basın kuruluşlarımıza hem de vatandaşlarımıza birtakım prensipleri hatırlatma görevimizi de icra etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'RESMİ AÇIKLAMALARIN ESAS ALINMASI ÖNEMLİ'

Bölgede, dezenformasyonun normal zamanlardan daha fazla ve hızlı yayıldığını aktaran Altun, "Medyamızın sorumluluk bilincine sahip bir şekilde, vatandaşlarımızın haber alma hürriyetinin ve ülkemiz menfaatlerinin öncelendiği, özellikle askeri ve istihbari mahremiyete azami şekilde riayet eden, asılsız haberlerden, sadece duyuma dayanan söylentilerden, yanlış yönlendirmelerden ve gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınan bir yayın politikası benimseyeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin meseleye dair tutumuna ilişkin yalnızca resmi açıklamaların dikkate alındığı ve niyet okuyan analizlerden uzak durulan yayınların yapılması da kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirmesini temin edecek önemli unsurlardır. Bu kapsamda Türkiye'nin Suriye'nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, tek amacının milli güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğu unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızın da medyayı takip ederken teyit edilmemiş bilgilere itimat etmemesi, dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımına katkı sunmaması gerektiğini, doğru bilgi için resmi kurumların açıklamalarının esas alınmasının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Fahrettin Altun, Dezenformasyon, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun'dan Medyaya Suriye Uyarısı - Son Dakika

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